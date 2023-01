O Marselha alcançou esta segunda-feira a quarta vitória consecutiva na Ligue 1, ao triunfar no terreno do Montpellier, por 2-1, em jogo da 17.ª jornada.

No Olympique, Nuno Tavares foi titular e esteve em destaque, já que foi ele a abrir o marcador, aos 47 minutos. Pouco depois, a vantagem marselhesa foi ampliada, fruto de um autogolo de Esteve.

Se Tavares esteve bem ao minuto 47, o mesmo não pode dizer-se ao minuto 87, quando viu o vermelho direto após pontapear um adversário.

Com mais um, a formação da casa ainda conseguiu reduzir nos descontos, por intermédio de Savanier, de penálti.

Com este resultado, o Marselha segue no terceiro lugar da tabela classificativa, com 36 pontos, menos quatro do que o Lens, segundo classificado.