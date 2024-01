O Rennes venceu este sábado o Nice, por 2-0, e atrasou a equipa do sul de França na luta pelo primeiro lugar: o Nice continua a cinco pontos do PSG, mas tem um jogo a mais, podendo acabar o fim de semana a oito pontos do líder.

A formação orientada pelo italiano Francesco Farioli está em quebra de forma e somou a terceira derrota nos últimos cinco jogos.

Em Rennes, o triunfo foi alcançado com golos de Bourigeaud, aos 31 minutos, de grande penalidade, a castigar mão dentro da área de Pablo Rosario (sancionada pelo VAR), e de Kalimuendo, aos 54 minutos.

Até ao fim, o Nice ainda ameaçou reduzir a desvantagem por duas vezes, mas de nada serviu: Mandada defendeu o primeiro remate e Evann Guessand não acertou na baliza, na segunda oportunidade.

Com este resultado, somado à derrota em casa do Mónaco, o PSG pode ficar ainda mais isolado na liderança.