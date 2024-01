Gonçalo Borges tinha tudo acertado para reforçar o Lille por empréstimo do FC Porto no entanto, Sérgio Conceição travou a saída do jovem extremo. Na véspera da partida contra o Lorient, Paulo Fonseca confirmou a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



«O nosso interesse no Gonçalo Borges era público, mas no final Sérgio Conceição decidiu manter o jogador», adiantou o técnico português, em conferência de imprensa.



Gonçalo Borges, de 22 anos, foi utilizado na equipa principal dos dragões em 15 jogos num total de 282 minutos.



