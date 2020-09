O árbitro Sébastien Desiage faleceu, esta quinta-feira, vítima de doença prolongada, informou a Federação Francesa de Futebol. Tinha 46 anos.



«Sabíamos que o Sébastien Desiage estava a lutar pela sua vida há vários meses, mas a sua morte foi um choque. Os árbitros, a federação, enfim, todos estamos profundamente tristes. Era uma pessoa respeitada pelas suas qualidades como árbitro e como homem. Era um apaixonado pelo futebol. A Federação envia as mais sinceras condolências à sua família e amigos», pode ler-se numa nota assinada pelo presidente Noel Le Graet divulgada no site do organismo.



Desiage chegou à primeira divisão francesa em 2013 e arbitrou 84 jogos, além de 80 na Ligue 2. Além disso, dirigiu encontros da Liga Europa e da fase de apuramento para o Euro 2016.