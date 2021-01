Christopher Maboulou, jogador francês de 30 anos, morreu neste domingo, vítima de uma paragem cardíaca durante um jogo com amigos.

O avançado estava atualmente sem clube, mas passou por clubes como o Châteauroux, Bastia, PAS Giannina (Grécia), Nancy e Thonon Evian, que representou na época passada.

Maboulou estava a jogar com amigos na sua terra natal, Montfermeil, nos arredores de Paris, quando sofreu a paragem cardíaca fatal.

⚫️ Le Sporting Club de Bastia vient d’apprendre avec tristesse le décès tragique de son ancien joueur Christopher Maboulou...



À sa famille, ses amis et ses proches, l’ensemble du club présente ses plus sincères condoléances.



Ch’ellu riposi in pace 🙏 pic.twitter.com/BetCHg2IYg