Antoine Griezmann foi dispensado, esta segunda-feira, dos trabalhos da seleção francesa devido a uma lesão no tornozelo.

Desta forma, o avançado do Atlético de Madrid interrompe o recorde de longevidade na seleção gaulesa, que o próprio detinha, depois de ter participado nos últimos 84 jogos dos «Le Bleus».

O médio Mattéo Guendouzi, da Lazio, foi chamado para render Griezmann para os jogos com Alemanha, no sábado, e com Chile, a 26 de março.