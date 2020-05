Um escândalo sexual de contornos bizarros em França: Farid El Melali, jogador argelino do Angers, da Liga Francesa, foi detido depois de se ter masturbado no pátio do prédio onde vive, a olhar para uma vizinha do rés-do-chão pela janela.

Tudo aconteceu na última segunda-feira, dia 4 de maio. Os vizinhos que viram a cena bizarra fizeram queixa à polícia, que se deslocou ao local e deteve o jogador de 23 anos. Curiosamente tudo aconteceu poucas horas depois do clube ter anunciado a renovação de Melali até 30 de junho de 2023.

O clube já confirmou o incidente mas não quis fazer mais comentários, enquanto a advogada do jogador disse ao Le Courrier de Ouest que Melali «não estava a olhar para ninguém» e «não foi agressivo com nenhuma pessoa». A ESPN noticia, de resto, que esta é a segunda vez que o jogador é detido por um facto destes.