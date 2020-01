Alvo do Benfica neste mercado de transferências, Bruno Guimarães não deverá ser o único médio brasileiro a ser reforço do Lyon até ao fecho do mercado.

Camilo, médio defensivo de 20 anos, recebeu luz verde para realizar exames médicos e clínicos no clube francês.

É isso que dá conta o Ponta Preta, equipa da Série B do Brasil, que informou em comunicado que o negócios está perto de ser concluído.