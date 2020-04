O Stade de Reims está de luto pela morte de Bernard Gonzalez, médico desta equipa francesa há mais de 20 anos.

«Faltam-me as palavras, estou atordoado, prostrado por esta notícia. Esta pandemia tocou o coração do Stade de Reims. É uma personalidade de Reims e um grande profissional do desporto que nos deixa», escreveu Jean-Pierre Caillot, presidente do clube francês, numa mensagem tornada pública.

Bernard Gonzalez tinha 60 anos e estava infetado com a Covid-19, tal como a mulher: os dois estavam em isolamento.