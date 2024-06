Keylor Navas vai processar o antigo funcionário que o denunciou por exploração e trabalho ilegal, à RMC Sport.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o guarda-redes que está de saída do Paris Saint-Germain revelou que já entregou o caso aos seus advogados.

«Depois da notícia publicada por um jornal francês nos últimos dias, no qual se proferiram acusações falsas, infundadas e muito graves que me afetam a mim e à minha família, decidi pôr o assunto nas mãos dos meus advogados e iniciar todas as ações legais correspondentes», lê-se.

O funcionário em questão, diga-se, apresentou queixa contra o internacional costarriquenha na justiça francesa: alega ter sido explorado sem um contrato legal e ter sido colocado a viver em condições precárias.