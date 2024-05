Keylor Navas anunciou na quinta-feira que se retirou da seleção da Costa Rica. O guarda-redes está assim indisponível para jogar a Copa América, este verão.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o jogador de 37 anos, que também está de saída do Paris Saint-Germain, revelou a decisão num vídeo emotivo publicado nas redes sociais.

«Este capítulo da minha vida está a chegar ao fim. Saio com o coração cheio de gratidão e com o pensamento no futuro, sempre com nome da nossa querida Costa Rica», afirmou.

«É uma sensação agridoce, difícil de aceitar. Não é um adeus, é um até logo porque sei que os nossos caminhos vão continuar a cruzar-se. Obrigado Costa Rica», acrescentou.

O último dos 116 jogos que Navas fez pela Costa Rica foi em março, num particular diante da Argentina. Esta época, o guardião jogou apenas seis jogos no PSG.