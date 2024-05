O Tribunal de Barcelona decidiu suspender a investigação ao presidente do Barcelona, Joan Laporta.

A decisão foi conhecida esta sexta-feira, sendo que em causa estava um crime de suborno por pagamentos a José Maria Negreira. Os procuradores suspeitavam que os catalães teriam pago a uma empresa, na altura propriedade do ex-vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros, com o objetivo de influenciar decisões de arbitragem.

No entanto, em despacho, o Tribunal de Barcelona concordou com a Procuradoria Anticorrupção e com a defesa dos investigadores, tendo anulado a acusação de suborno no denominado «caso Negreira».

«Continuamos convencidos de que através dos tribunais, a questão pode ser definitivamente esclarecida e comprovada a inocência do absoluta do clube», garantiu esta quinta-feira o Barcelona, em comunicado.

Recordar que a investigação arrancou em março de 2023, depois do fisco espanhol ter identificado irregularidades no pagamento de impostos efetuado entre 2016 e 2018, pela empresa de José Maria Negreira.