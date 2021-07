Gameiro é reforço do Estrasburgo para as próximas duas temporadas, informou o clube gaulês.



O avançado volta assim ao clube no qual iniciou a carreira 16 anos depois. Aos 34 anos, o atacante conta com passagens por Lorient, PSG, Valência, Sevilha e Atlético de Madrid e com seis títulos: quatro Ligas Europa, uma Taça do Rei e uma Ligue 1.



Gameiro jogou no Valência na época passada.