O Valência derrotou o Betis por 2-1 no Mestalla e subiu provisoriamente ao sétimo lugar da liga espanhola. A equipa «che» está a um ponto dos lugares de acesso às provas europeias.



A tarde no Mestalla ficou marcada pelo grande golo de Kevin Gameiro. O internacional francês trabalhou muito bem à entrada da área e fez um remate colocadíssimo à baliza defendida por Joel. O passe antes do golo de Gameiro foi feito por Gonçalo Guedes, lançado ao intervalo do jogo.



O segundo golo do Valência apareceu já em cima do minuto 90 e foi marcado por Parejo. Remate cruzado após passe de Wass, um atleta que passou sem ponta de sucesso pelo Benfica.



Mesmo antes do apito final, Loren reduziu para 2-1. Nada a fazer para o Betis, a quem a posse de bola pouco valeu. Os andaluzes vão continuar num discreto 13º posto.