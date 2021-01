Mauricio Pochettino foi confirmado neste sábado como novo treinador do Paris Saint-Germain.

O técnico argentino assinou um contrato válido até 30 de junho de 2022, com mais um ano de opção.

Pochettino regressa assim a um clube que representou enquanto jogador, entre 2001 e 2003.

«Sinto-me extremamente honrado por ser o novo treinador do Paris Saint.Germain. Agradeço a confiança aos dirigentes do clube. Como sabem, este é um clube que sempre teve um lugar especial no meu coração. Guardo memórias fantásticas, sobretudo da atmosfera única do Parque dos Príncipes. Volto ao clube com muita ambição e humildade, assim como ansioso por trabalhar com jogadores que estão entre os mais talentosos do mundo. Esta equipa tem um potencial fantástico e vou fazer tudo, com o meu staff, para otimizar os resultados do Paris Saint-Germain em todas as provas. Daremos o máximo também para dotar a equipa de uma identidade de jogo combativa e ofensiva, que sempre agradou aos adeptos parisienses», referiu Pochettino, citado pelo clube.

O técnico argentino estava desempregado desde novembro de 2019, altura em que deixou o Tottenham. Antes passou por Southampton e Espanhol.