A vida pessoal parece voltar a afetar a vida profissional de Mauro Icardi. O avançado falhou o treino que o plantel do Paris Saint-Germain realizou na manhã deste domingo, poucas horas depois de Wanda Nara ter anunciado, nas redes sociais, que estava separada do jogador.

O PSG justificou a ausência com «motivos familiares», e persistem as dúvidas sobre a disponibilidade para o jogo de terça-feira, com o Leipzig, para a Liga dos Campeões.

Wanda Nara fez saber da separação na noite de sábado. «Mais uma família que destruíste», chegou a escrever a argentina nas redes sociais.

Uma publicação que alimentou os rumores de uma traição de Mauro Icardi, que tem sido ligado à atriz argentina China Suárez.

De recordar que Wanda Nara tem sido a empresária de Mauro Icardi. Os dois estão juntos desde 2014, e a relação fez correr muita tinta, uma vez que Wanda era a companheira de Maxi López, também jogador de futebol, mas trocou-o por Icardi, que era um dos melhores amigos do casal.