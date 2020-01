Antes da partida frente ao Bordéus, os adeptos do Nantes fizeram uma homenagem arrepiante a Emiliano Sala.



Com imagens do futebolista argentino, falecido num acidente de avião há cerca de um ano, os adeptos entoaram o nome do jogador. Seguiu-se um minuto de silêncio em memória do avançado.



Veja:

