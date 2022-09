Jean-Clair Todibo protagonizou, neste domingo, a expulsão mais rápida da história da Liga francesa.

O antigo jogador do Benfica, agora ao serviço do Nice, viu o cartão vermelho direto apenas nove segundos depois do apito inicial do jogo com o Angers.

Todibo travou Abdallah Sima, que furava pelo meio, entre os centrais do Nice.

Ora veja: