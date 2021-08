O nome de Kyllian Mbappé tem sido um dos mais repetidos no eixo Paris-Madrid, no que diz respeito ao futebol. As notícias sobre o interesse do Real Madrid no jogador do Paris Saint-Germain e do desejo deste em vestir de branco são cada vez mais recorrentes.

Apesar disso, o jovem francês foi titular frente ao Brest na abertura da terceira jornada da Liga francesa e marcou de cabeça no triunfo por 4-2.

Num jogo que não teve ainda a presença de Lionel Messi, foi Ander Herrera quem abriu o marcador, aos 23 minutos. Mbappé marcou pouco mais de dez minutos depois, para Franck Honorat reduzir perto do intervalo.

O momento do jogo, porém, estava guardado para o minuto 73 e é todo de Gana Gueye. O médio francês recebeu a bola perto do meio-campo e rematou a cerca de 40 metros para um daqueles golos para ver e rever.

Já nos descontos da partida, quando o Brest carregava para chegar ao empate, Di Maria iniciou e concluiu um contra-ataque com um gesto cheio de classe, fazendo um chapéu que fixou o resultado em 4-2.