Numa altura em que os departamentos de marketing dos clubes são cada vez mais inventivos, o Marselha apresentou Yuto Nagatomo com recurso à utilização de cromos de futebol.

O mais recente reforço para o português André Villas-Boas aparece na abertura como última carta de uma carteirinha, é descrito como guerreiro, explosivo e incansável.

Aos 33 anos, o jogador chega do Galatasaray, clube onde passou as últimas três temporadas. Antes disso esteve sete anos ao serviço do Inter.