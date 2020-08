O Spezia garantiu, esta quinta-feira, a promoção à Serie A.



O emblema da região da Ligúria perdeu na receção ao Frosinone (0-1), depois de ter vencido a primeira mão do play-off pelo mesmo resultado. No entanto, o Spezia acaba promovido por ter terminado à frente do Frosinone na fase regular da Serie B: ficou em terceiro enquanto o conjunto orientado por Nesta terminou em oitavo.



O Spezia sofreu, por isso, a derrota mais saborosa dos seus 114 anos de história. O clube apenas esteve no primeiro escalão anos 20 quando a competição era disputada por regiões.