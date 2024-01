Um vídeo publicado por Saidy Janko, antigo jogador do FC Porto, dá conta de um final feliz de uma viagem que podia ter terminado em tragédia para a seleção da Gâmbia, a caminho da Costa do Marfim, onde vai decorrer a fase final da CAN 2023. O avião que transportava os escorpiões tinha o ar condicionado avariado e a elevada temperatura que se fez sentir, aliada à falta de oxigénio a bordo, levou a que vários jogadores adormecessem. O avião acabou por aterrar de emergência, com os jogadores a suar em bica, mas sãos e salvos.

Uma verdadeira odisseia que começou ainda no dia anterior, quando a comitiva da seleção da Gâmbia voou da Arábia Saudita rumo à Gâmbia, numa viagem de 32 horas que contou com escalas em Istambul, na Turquia, e em Casablanca, em Marrocos, antes da chega a Banjul capital da Gâmbia.

Depois desta longa deslocação, os jogadores mudaram para um avião mais pequeno que os ia levar até à Costa do Marfim. A temperatura estava, desde logo elevada, dentro do habitáculo, mas o comandante do avião, segundo narra Janko, garantiu que o ar condicionado começaria a funcionar logo que o avião levantasse voou. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário, a temperatura continuou a subir e a falta de oxigénio na cabine levou a que vários jogadores começassem a adormecer.

Foi nesta altura que o piloto decidiu voltar atrás, para Banjul, de onde o avião tinha saído, com o avião a aterrar, poucos minutos depois de ter levantado, com os jogadores a suar em bica, indispostos, com dores de cabeça, mas, acima de tudo, aliviados, não só por estarem a terra, mas pelo ar fresco que puderam respirar, assim que foram abertas as portas do avião.

Saidy Janko, lateral de 28 anos, que passou pelo FC Porto em 2018/19, atualmente nos suíços dos Young Boys, relatou a terrível experiência numa publicação no Instagram

«Inaceitável. Assim que entrámos no pequeno avião que foi contratado para nos levar, notámos o calor imenso que nos deixou a pingar em suor. Foi-nos garantido pela tripulação que o ar condicionado começaria assim que estivéssemos no ar. O calor desumano misturado com a falta de oxigénio causou fortes dores de cabeça e tonturas extremas a muitas pessoas. Além disso, as pessoas começaram a adormecer profundamente minutos depois de entrarem na aeronave», começa por revelar.

Mas a situação tornou-se ainda mais insustentável. «Enquanto estava no ar, a situação piorou, deixando o piloto sem outra opção, do que iniciar uma aterragem de emergência no aeroporto de Banjul, nove minutos após a decolagem. O que aconteceu com sucesso. Se não fosse isso, as consequências poderiam ter sido muito piores !!!», relata ainda o internacional da Gâmbia.