Uma contrariedade de peso para José Peseiro e uma dor de cabeça para Xabi Alonso. O avançado Victor Boniface lesionou-se durante um treino da seleção da Nigéria, a uma semana do arranque da CAN, que se realiza na Costa de Marfim.

Boniface, que já regressou à Alemanha, «sofreu uma lesão muscular no tendão do adutor direito», refere nota publicada pelo Leverkusen, após uma ressonância magnética realizada na manhã desta terça-feira em Colónia. Por isso, o avançado de 23 anos será operado nos próximos dias e apenas deverá retomar a competição em abril, esclarece o clube.

Chegado esta época à equipa comandada por Xabi Alonso, o ponta de lança anotou 16 golos e nove assistências em 23 jogos. Os líderes da Bundesliga estarão sem Boniface por mais semanas do que planeariam.

Quanto à Nigéria, a turma de José Peseiro estreia-se no domingo, às 14h, no Grupo A da CAN, frente à Guiné Equatorial. Depois, medirão forças com a anfitriã Costa do Marfim e com a Guiné-Bissau.

Apesar da ausência de Boniface, Peseiro conta com avançados como Osimhen (Nápoles), Chukwueze (AC Milan), Sadiq (Real Sociedad) e Iheanacho (Leicester City).