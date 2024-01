Pepijn Lijnders, treinador adjunto do Liverpool, anunciou esta terça-feira que Trent Alexander-Arnold está a contas com uma «pequena rutura no ligamento lateral do joelho» e desfalcará os "reds" durante «algumas semanas».

«Ele foi decisivo em todos os jogos e foi quem criou constantemente oportunidades e deu à equipa um elevado grau de versatilidade», lamentou o técnico.

Em sentido contrário, Van Dijk, que falhou a eliminatória da Taça de Inglaterra por doença, recuperou a tempo da primeira mão das meias finais da Taça da Liga inglesa, na receção ao Fulham, esta quarta-feira.

No boletim clínico do Liverpool permanecem Szoboszlai, Robertson, Tsimikas, Thiago Alcantara e Bajcetic.

«Szoboszlai está a progredir em campo, com corridas, mas não estará disponível para amanhã. Temos o Robertson lesionado quase há três meses, e será examinado pelo cirurgião», lamentou Lijnders, indicando que o lateral escocês poderá viajar para o Dubai, a fim de progredir com sessões de treinos individuais.

Assim, e ao contrário de Bajcetic e Alcantara, o técnico adjunto de Klopp conta com o regresso de Tsimikas e Robertson aos treinos no final de janeiro.

Pepijn Lijnders, 40 anos, passou pelo FC Porto entre 2008 e 2014, ocupando os cargos de coordenador da formação e treinador em diferentes escalões, incluindo a equipa B.