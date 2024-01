Apesar de não ser permitido, muitos adeptos gostam de invadir o relvado durante jogos de futebol, mas aquele que o fez na partida deste domingo, entre o Arsenal e o Liverpool, nunca se vai esquecer do acontecimento.

O momento insólito ocorreu nos festejos do primeiro golo do Liverpool, quando a equipa dos ‘reds’ foi festejar efusivamente com Alexander-Arnold, que (mais uma vez!) foi crucial ao fazer um cruzamento que acabou por ser uma assistência para o autogolo de Jakub Kiwior.

Nessa altura, um adepto invadiu o campo para ir festejar com os jogadores do Liverpool, que o abraçaram e… encheram de calduços.

Em especial Darwin Núñez e Ibrahima Konaté. Entusiasmaram-se com os festejos e ‘descarregaram’ a sua felicidade no adepto, que até perdeu o seu gorro no meio de tanta loucura.

Veja o momento: