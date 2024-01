Kylian Mbappé, capitão do Paris Saint-Germain, experienciou um início de jogo um pouco diferente daquele a que está habituado, este domingo, na partida frente ao Revel, para a Taça de França.

No habitual momento em que ambos os capitães trocam as bandeiras do clube e cumprimentam os árbitros, antes do começo da partida, um grupo de crianças do Revel reuniu-se à volta do craque francês para receberem um cumprimento ou um abraço.

Os jovens aproveitaram o momento para conhecerem Kylian Mbappé, aquele que para muitos deles é um ídolo, e cumpriram um sonho, eles que acompanharam o plantel da modesta equipa amadora, que joga nas distritais dos Pirinéus

O avançado francês mostrou-se espantado com a quantidade de apertos de mão que teve de dar, mas esboçou um sorriso e fez esboçar muitos outros, naquilo que foi um momento bonito de futebol.

