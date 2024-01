O PSG conquistou, em casa, na noite desta quarta-feira, a Supertaça de França. Frente ao Toulouse, adversário do Benfica no play-off da Liga Europa, Vitinha – o único português titular – ajudou ao controlo parisiense, brindado com os golos de Lee Kang-In e Mbappé e com o levantar do troféu pelo segundo ano consecutivo.

Ainda chegavam adeptos ao Parc des Princes quando, ao terceiro minuto, Vitinha virou o sentido do ataque para a esquerda, Dembelé cruzou na linha final e Lee Kang-In abriu o marcador. Era já a epilogue desta partida, uma vez que o domínio do campeão francês prevaleceu. A vantagem apenas não aumentou porque o jovem Restes, de apenas 18 anos, se mostrou intransponível.

Para acordar as bancadas, Suazo, aos 19m, em modo acrobático, rematou às malhas laterais. Mais tarde, aos 38m, Dallingan obrigou Donnarumma a sujar o equipamento. O guardião italiano desviou o remate para o poste esquerdo. Quando o Toulouse parecia crescer e desafiava a vantagem dos anfitriões, Mbappé apareceu, em cima do intervalo. A passe de Barcola, o francês bailou perante os adversários e rematou em arco, descartando Restes da jogada. Assim, ao intervalo, o marcador anotava 2-0.

No retomar do encontro, e em cima da hora de jogo, Hakimi, na cobrança de um livre, rematou ao poste, num “tiro” surpreendente. Foi o inaugurar da fase mais “animada” do encontro, de parada e resposta. Graças a Donnarumma e Marquinhos, o PSG conservou a vantagem. Do outro lado, Restes e Diarra replicaram tal coesão.

A fechar a partida, Diallinga desperdiçou uma boa chance, tirando tinta à trave. Os últimos minutos serviram para a defesa parisiense ver Donnarumma brilhar entre postes. O guardião italiano negou, por várias vezes, o golo de honra do Toulouse.

Os portugueses Danilo e Gonçalo Ramos, e o uruguaio Ugarte, não saíram do banco. Por sua vez, Nuno Mendes continua a recuperar de lesão. Quanto a Vitinha, o médio português foi o comandante no miolo da turma de Luis Enrique.

Seguem-se os 32-avos de final da Taça de França. No domingo, o PSG visita o Revel, da 6.ª divisão. Horas antes, o Toulouse visita o Chambéry Foot, da 4.ª divisão francesa.

