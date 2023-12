Está definido o quadro de jogos do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa: o Sporting mede forças com o Young Boys; o Benfica enfrenta o Toulouse; e o Sp. Braga tem pela frente o Qarabag.

Portugal não tinha tantos representantes nas eliminatórias da competição desde 2020, quando foram quatro os embaixadores nos 16-avos de final, ainda que todos tenham sido eliminados.

Ora, os leões vão, pela primeira vez, jogar contra o Young Boys, atual campeão suíço. A equipa de Ruben Amorim alcançou os "quartos" desta prova na época passada, eliminando o Midtjylland e o Arsenal, mas caindo perante a Juventus.

De regresso ao segundo patamar do futebol europeu, o Benfica vai medir forças com os franceses do Tolouse, atualmente no 15.º lugar do campeonato doméstico.

Por fim, o Sp. Braga terá pela frente o Qarabag, do Azerbaijão.

Esta eliminatória fica ainda marcada pela reedição da final da Liga Conferência de 2022, entre Feyenoord e Roma, que também se defrontaram nos "quartos" da última edição da Liga Europa.

O QUADRO DE JOGOS DO PLAY-OFF

Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburgo

Young Boys - SPORTING CP

BENFICA - Toulouse

SP. BRAGA - Qarabag

Galatasaray - Sparta Praga

Shakhtar Donetsk - Marselha

Esta primeira eliminatória está agendada para 15 e 22 de fevereiro de 2024. As equipas que chegam via "Champions" jogam primeiro em casa e depois fora, o que acontece com o Benfica e Sp. Braga, que decidirão a eliminatória fora de portas. Por sua vez, o Sporting tentará garantir o bilhete para os "oitavos" em casa.

As oito equipas qualificadas juntam-se aos oito vencedores dos grupos, para disputar os oitavos de final, agendados para 7 e 14 de março.

Os "quartos" estão agendados para 11 e 18 de abril. As meias-finais, por sua vez, decorrem a 2 e 9 de maio.

A final da Liga Europa está agendada para 22 de maio de 2024, na arena de Dublin, na República de Irlanda. Foi neste estádio que, em 2011, FC Porto e Sp. Braga disputaram a final da Liga Europa, conquistada pelos dragões então treinados por André Villas-Boas.