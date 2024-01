Pela segunda jornada seguida, o Olympiakos perdeu no campeonato grego. Após perder no terreno do Lamia, o conjunto orientado por Carlos Carvalhal saiu derrotado do dérbi de Atenas frente ao AEK.



A equipa visitada, que teve Fran Navarro como titular pela primeira vez, teve seis minutos horríveis (entre os 32 e os 38) e sofreu dois golos. Levi Garcia abriu o marcador e Zuber aumentou a vantagem da formação de Matías Almeyda.



O Olympiakos reagiu ainda antes do intervalo e reduziu graças a um golo de Masouras. Face às circunstâncias da partida, Carvalhal mexeu na equipa à entrada para os dez minutos finais, estreou Gelson Martins (substituiu Podence) e lançou Sotiris Alexandropoulos, que está cedido pelo Sporting, e Richards.



Apesar das substituições, o resultado não sofreu alterações. O Olympiakos segue com 32 pontos e está a oito do líder Panathinaikos enquanto o AEK é segundo, com 38 pontos.



Classificação da Liga grega