Na primeira entrevista com as cores do Olympiakos, Fran Navarro prometeu «deixar a pele em campo» pelo sucesso dos gregos.

«Estou muito contente por estar aqui, quando soube que havia interesse fiquei muito satisfeito, porque é um clube muito grande e vir para cá creio ser uma boa decisão», disse o espanhol, emprestado pelo FC Porto até ao final da época.

Descrevendo-se como um finalizador nato, que procura as desmarcações no espaço, Navarro salientou a importância de conversar com Carlos Carvalhal para rumar à equipa de Pireu. O empréstimo do espanhol foi um pedido expresso pelo técnico português.

Questionado sobre as duas épocas no Gil Vicente, Navarro sublinhou a «importante» ajuda dos colegas.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o acordo contempla uma opção de compra de 7,5 milhões de euros. O avançado, de 25 anos, chega ao Olympiakos após dez jogos e um golo pelo FC Porto.

O Olympiakos lidera a Liga grega e está no play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Conferência.