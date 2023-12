Fran Navarro vai trocar o FC Porto pelo Olympiakos por empréstimo até o fim desta temporada (30 de junho de 2024). A informação foi revelada pela imprensa grega e confirmada pelo Maisfutebol.

A pedido do técnico português Carlos Carvalhal, o emblema grego agiu rápido nos bastidores e garantiu a chegada do avançado espanhol, que, inclusivamente viaja já este sábado para Atenas para assinar contrato.

O acordo entre FC Porto e Olympiakos prevê uma opção de compra no fim do empréstimo. O valor, no entanto, ainda é mantido em sigilo pelas partes envolvidas.

Fran Navarro, de 25 anos, chegou ao Dragão esta temporada, depois de duas épocas no Gil Vicente. Custou sete milhões de euros, assinou até junho de 2028 e fez apenas dez jogos oficiais, tendo anotado um golo.