Emprestado ao Barcelona até final da época, João Félix ainda não sabe o que vai acontecer no verão. Se os blaugrana avançam para a compra o avançado ou se regressa ao Atlético Madrid.

Em entrevista ao jornal Marca, o presidente dos colchoneros abordou a situação de Félix, após ser questionado sobre eventuais dúvidas geradas na cúpula do Barça relativamente à compra do jogador, que continua a ter oscilações no desempenho.

«Se têm dúvidas sobre Félix? As dúvidas são vocês que as criam, porque eu creio que nem o clube nem quem tenha visto jogar o João Félix tem dúvidas de que é um grande jogador, um dos melhores da Europa. E eu não o digo por ser nosso jogador, mas porque é a mais pura realidade. Será um dos melhores», disse Enrique Cerezo.

«João Félix está emprestado ao Barcelona. Se o clube não o quiser, terá de voltar. E, se voltar, talvez haja outras equipas interessadas nele. Mas não podemos adivinhar o futuro: por vezes as coisas acontecem como pensamos e noutras vezes passa-se algo completamente diferente», rematou o dirigente.

Nesta temporada, Félix soma seis golos e três assistências em 20 jogos pelo Barça.