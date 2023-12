O Rangers oficializou esta quinta-feira a contratação de Fábio Silva por empréstimo do Wolverhampton, tal como o Maisfutebol já tinha notificado.

O clube treinado por Phillipe Clement venceu a concorrência dos rivais do Celtic e garantiu o internacional português até final da época.

O treinador belga e o diretor de recrutamento, Nils Koppen, foram importantes no processo de escolha do avançado, num negócio intermediado pelo agente do jogador, Carlos Oliveira.

Com 21 anos, Fábio Silva já passou por FC Porto, Anderlecht e PSV que junta agora outro clube histórico no currículo como o Rangers FC.