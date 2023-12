Novo reforço do Sporting, o central ítalo-brasileiro Rafael Silva vai assinar contrato e começar a treinar com o plantel dos leões esta quarta-feira, segunda apurou o Maisfutebol.

Para garantir a contratação do jovem defesa esquerdino, que, inclusivamente, já fez exames médicos, a SAD leonina aceitou pagar 700 mil euros ao Leixões por 90 por cento do passe do jogador.

Alvo também do Sp. Braga, Rafael Silva, de 20 anos, vai assinar vínculo com o Sporting até 2028.

Formado no Cruzeiro e com passagem pelas camadas jovens do Valladolid, Rafael Silva chegou ao Leixões no início desta época: somou 14 jogos, 13 como titular.