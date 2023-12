Fernando Diniz, técnico do Fluminense e selecionador do Brasil, foi distinguido como Rei da América 2023. O prémio, entregue pelo jornal uruguaio El País, foi atribuído este domingo.

A conquista da Libertadores e a prata no Mundial de Clubes permitiu ao treinador brasileiro, de 49 anos, superar a “concorrência” de Abel Ferreira, Lionel Scaloni (selecionador da Argentina), Marcelo Bielsa (selecionador do Uruguai) e Luis Zubeldía (treinador do LDU Quito, do Equador).

Importa lembrar que, esta época, o Palmeiras venceu o Brasileirão. Na Libertadores, a equipa de Abel Ferreira foi eliminada nas meias-finais.

Nestes prémios atribuídos pelo El País, Germán Cano, avançado do Fluminense, arrecadou a distinção na categoria dos jogadores.