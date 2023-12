Depois de ser bicampeão pelo Palmeiras, Abel Ferreira, treinador português, está agora entre os cinco finalistas para o prémio Rei da América do jornal uruguaio El País, depois de ter sido dos mais votados, juntamente com Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Luis Zubeldía e Fernando Diniz.

Este domingo vai ser anunciado o vencedor, naquela que é a 38.ª edição do troféu. O último vencedor foi Lionel Scaloni, treinador de 45 anos, que este ano foi campeão do mundo com a seleção da Argentina, no Mundial do Qatar. Na última edição, o argentino conquistou uma Copa América e obteve 107 dos 218 votos possíveis, superando Abel Ferreira, que teve apenas 35.

Outro concorrente é Marcelo Bielsa, de 68 anos, que assumiu o comando da seleção uruguaia em maio deste ano. O treinador argentino já conquistou este prémio em 2009, quando era treinador da seleção do Chile.

Fernando Diniz, de 49 anos, também é finalista, ele que conquistou a Libertadores com o Fluminense, ficou em sétimo no Brasileirão e foi vice-campeão no Mundial de Clubes, perdendo por 4-0 contra o Manchester City na final. Luís Zubeldía, de 42 anos, venceu a Copa Sul-Americana com a LDU Quito, do Equador.

Também receberam votos os seguintes treinadores: Fernando Batista, Renato Portaluppi, Gustavo Álvarez, Néstor Lorenzo, Daniel Oldrá, Jorge Fossati, César Farías, Gabriel Milito, Marcelo Broli e Jorge Almirón, conforme confirmou o El País, mas já não têm hipótese de vencer o troféu.