Fran Navarro foi oficializado como reforço do Olympiakos, este sábado.

O avançado espanhol chega ao emblema grego por empréstimo do FC Porto até ao final da temporada, ou seja, junho de 2024. Tal como o Maisfutebol noticiou, o acordo contempla uma opção de compra no de 7,5 milhões de euros.

Navarro chega ao Olympiakos a pedido do treinador português Carlos Carvalhal.

O atacante espanhol, de 25 anos, foi contratado pelos dragões no verão, depois de duas épocas de bom rendimento no Gil Vicente. Custou sete milhões de euros, assinou até junho de 2028 e fez apenas dez jogos, nos quais marcou um golo.

