A armada ibérica no Olympiakos foi derrotada esta quarta-feira no terreno do Lamia, 7.º na Liga, graças ao golo madrugador de Vykintas Slivka, anotado logo ao quarto minuto.

Num jogo sem adeptos – face aos recentes incidentes no desporto grego – os anfitriões, onde o lateral português Pedro Amaral foi titular, contiveram as investidas da turma de Carvalhal. Aliás, o defesa, ex-Rio Ave, foi capaz de travar a velocidade de Podence.

Na segunda parte, Navarro foi a jogo para render o sérvio Jovetic, e foi da primeira fila que o espanhol, emprestado pelo FC Porto, viu Fortounis desperdiçar uma grande penalidade. O relógio marcava 49 minutos.

Apesar das trocas de Carvalhal – que tirou João Carvalho e Podence, e lançou Sotiris Alexandropoulos, médio emprestado pelo Sporting – a equipa de Piraeus viria mesmo a encaixar a terceira derrota no campeonato, além dos três empatados já anotados em 16 partidas disputadas.

O português Gelson Martins ficou fora dos convocados, uma vez que foi anunciado como reforço apenas na terça-feira.

A Carlos Carvalhal e companhia resta, agora, esperar pelo desfecho das partidas dos rivais. No encerramento desta jornada, o Olympiakos, com 32 pontos, pode ser ultrapassado pelo AEK e ficar a seis pontos do líder PAOK.

No domingo, às 19 horas, há partida escaldante, com a receção ao AEK.