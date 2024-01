O Barcelona garantiu a penúltima vaga para os oitavos de final da Taça do Rei ao bater o modesto Barbastro, no Estádio Rainha Sofia, por 3-2, num jogo que fica marcado por um golo mal anulado a João Félix.

A equipa catalã esteve a vencer por 3-2, mas a equipa do terceiro escalão ainda reduziu a diferença e obrigou Xavi a ir buscar artilharia pesada ao banco. Frente a um adversário da quarta divisão espanhola, o Barcelona continua sem afastar os fantasmas recentes e acabou a tremer no fim, perante o empolgamento da equipa da casa.

Confira o FILME DO JOGO e os VÍDEOS dos GOLOS

Com João Cancelo lesionado, Xavi promoveu cinco alterações no onze, com João Félix a recuperar a titularidade num ataque móvel que contou ainda com Ferran Torres e Raphinha. Apesar de se tratar de um adversário de um escalão inferior, o treinador do Barcelona mostrou respeito e apostou em apenas dois jogadores da formação no onze inicial, Fermín, que acabaria por abrir o marcador, e Hector Fort, que jogou pela primeira vez como lateral esquerdo.

Um jogo de sentido único, com o Barça a instalar-se rapidamente no meio-campo adversário, num jogo com um ritmo muito baixo, mas de sentido único. O primeiro golo chegou de forma natural, aos 21 minutos, com Raphinha a cruzar da direita, João Félix não chegou, mas Fermín apareceu nas suas costas a encostar.

O Barça teve várias oportunidades para aumentar a vantagem e, já perto do intervalo, João Félix chegou mesmo a marcar, de cabeça, a cruzamento de Fermín, mas o árbitro assinalou um fora de jogo que, pelas imagens disponíveis, não existe. O português bem protestou, mas, num jogo sem VAR, não houve volta a dar.

A primeira parte foi um passeio para o Barça, mas a segunda acabou por ser mais complicada, com a equipa da casa, agora com Sidibe no ataque, a arriscar mais no ataque, para gáudio dos mais de seis mil adeptos da equipa de Huesca que estavam nas bancadas. A verdade é que o Barça voltou a marcar, aos 52 minutos, com o Hector Fort a cruzar da esquerda para Raphinha finalizar na passada junto ao segundo poste.

Um golo que parecia que deixava o Barbastro fora de combate, mas um erro de João Félix acabou por dar nova vida à equipa de Huesca. O internacional português cedeu o pontapé de canto que permitiu a Adrà de Mesa, após uma série de ressaltos, reduzir a diferença para 2-1.

Com as bancadas em festa, a modesta equipa do terceiro escalão ainda chegou a ameaçar o empate e obrigou Xavi a fazer levantar Gundogan e Lewandowski do banco, colocando também um ponto final na prestação de João Félix neste jogo.

O resultado seguiu em aberto até dois minutos do final, altura em que o árbitro assinalou um penálti favorável ao Barça por um corte de Javito. Lewandowski, em jeito, atirou a contar e colocou o Barça a vencer por uma diferença de dois golos, o que já não acontecia desde 19 de setembro.

Parecia que estava feito, mas o Barbastro ainda reduziu a diferença para 2-3, já em tempo de compensação, numa penalidade muito discutível a assinalar uma alegada falta de Fermín sobre Crespo. Marc Prats atirou a contar e permitiu nova festa dos adeptos da equipa da casa, mas o jogo acabou logo a seguir e é o Barça que segue em frente na Taça do Rei.

O jogo acabou com Xavi, que tinha contestado o último penálti, envolvido em discussões com jogadores e elementos do staff do Barbastro.