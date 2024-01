Há Taça em Espanha, e a Taça é fértil em histórias e acontecimentos insólitos.

Como o que aconteceu na receção do Arandina, da quarta divisão, ao Real Madrid. O frio é intenso na região de Aranda de Duero, com o termómetro a registar -3º.

A bola rola na mesma, mas o que não funcionou por causa do frio foi... o marcador do estádio, com o tempo e o resultado.

Segundo o As, assim que soou o apito inicial no encontro, o cronómetro continuou exatamente igual, no zero. Pouco mais de um minuto depois, ainda arrancou, mas voltou ao mesmo logo de seguida.

Lá está, é Taça.