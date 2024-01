O Lugo, equipa da terceira divisão espanhola comandada pelo português Paulo Alves, ficou pelo caminho na Taça do Rei, depois de perder por 3-1 na receção ao Atlético de Madrid, que assim confirmou a passagem aos oitavos de final.

Os colchoneros adiantaram-se no marcador logo aos dois minutos, por Ángel Correa, mas a equipa da casa conseguiu chegar ao empate ainda antes do intervalo, por Leandro Antonetti (39m).

Contudo, um bis de Memphis Depay na segunda parte (66m e 74m) pôs fim às aspirações do conjunto treinado por Paulo Alves.

No final da partida, Paulo Alves era um homem moderamente feliz. O treinador português sentiu que podia ter feito história.

«Tivemos uma boa oportunidade de vencer o jogo, sem dúvida. Principalmente pela forma como terminámos o primeiro tempo e como iniciámos o segundo, vi oportunidades para fazer melhor do que o empate. Se aquela bola que bateu na trave quando estava 1-1... As coisas poderiam ter sido diferentes», referiu.

«A equipa estava a ser superior antes do segundo golo do Atlético. Depois entraram Griezmann e De Paull e tudo ficou diferente. Após o segundo golo, o Atlético foi superior. É uma das melhores equipas do mundo, com alguns dos melhores jogadores do mundo, mas isso não nos intimidou.»

No fim do jogo, e felizes com a prestação da sua equipa, os adeptos do Lugo prestaram um grande tributo à formação de Paulo Alves.