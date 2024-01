O Liverpool foi ao norte de Londres vencer o Arsenal por 2-0 e apurou-se para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra.



O líder da Premier League chegou ao triunfo nos dez minutos finais graças a um autogolo de Kiwior e a um golo de Luis Díaz. Um resultado que acentua a crise dos «gunners» que registaram o quarto jogo sem ganhar.



Os londrinos foram melhores que os «reds» na primeira parte e criaram oportunidades suficientes para marcar. Logo aos quatro minutos, Nelson atirou à malha lateral após passar por Alisson e volvidos sete minutos, Odegaard acertou na trave depois de um erro tremendo de Joe Gómez.

A pouco e pouco, o Liverpool melhorou e começou a somar aproximações à área contrária, usando da capacidade de passe longa de Alexander-Arnold e da velocidade de Díaz e Darwin. Em cima do intervalo, o conjunto de Klopp ficou perto do golo, mas Trent acertou na trave num remate de fora da área.



A segunda parte foi distinta. O jogo partiu-se e as oportunidades surgiram junto das duas balizas. A primeira pertenceu ao Liverpool com Darwin a disparar ao lado. Na resposta, Saka falhou após um livre estudado e executado por Odegaard e Havertz.



Diogo Jota entrou para os 30 minutos finais e foi um dos responsáveis pelo crescimento do Liverpool na partida. O português ocupou o centro do ataque com Darwin na esquerda e Díaz na direita, alterações que acabaram por desequilibrar a partida a favor dos «reds».



O Liverpool ameaçou o golo em duas situações, mas Ramsdale e a trave evitaram os golos de Díaz e Jota. À terceira, contou mesmo. Na sequência de um livre de Alexander-Arnold, Kiwior desviou a bola para a própria baliza e deixou os «reds» na frente.



Com Cedric a assistir no banco de suplentes, o adversário do FC Porto na Champions foi com tudo à procura do 1-1 - Arteta lançou Smith Rowe, Trossard e Nketiah -, mas foi o Liverpool quem voltou a marcar num contra-ataque: Darwin conduziu, Jota assistiu e Díaz marcou.



Não houve Salah, mas houve um trio demolidor que dizimou o Arsenal.