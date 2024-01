O Liverpool venceu, em casa, o Newcastle por 4-2, no primeiro jogo de 2024 da Premier League. Luis Diaz e Darwin Nunez foram titulares nos «reds», enquanto Diogo Jota entrou no segundo tempo na equipa de Jurgen Klopp.

Num grande jogo de futebol, Luis Diaz marcou logo aos 18 minutos, mas Darwin Nunez estava em fora de jogo no decorrer da jogada e o golo foi anulado. Quatro minutos depois, o antigo jogador do FC Porto foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou penálti para o Liverpool, que Salah desperdiçou.

Aos 36 minutos, foi a vez do Newcastle ver um golo ser anulado por fora de jogo. Dan Burn finalizou uma jogada bem desenhada pela equipa de Eddie Howe, mas Isak estava em posição irregular no início do lance.

Os golos apareceram só na segunda parte. Logo aos 49 minutos, Darwin assistiu e Salah marcou no último jogo antes de rumar à CAN. Os antigos jogadores do Liverpool, Firmino e Fabinho, marcaram presença nas bancadas de Anfield.

Ainda assim, a vantagem dos «reds» durou apenas cinco minutos. É que Isak fez o empate no primeiro remate à baliza do Newcastle. Para mudar o rumo dos acontecimentos, Klopp lançou Diogo Jota aos 64 minutos e 10 minutos depois, o avançado português assistiu Curtis Jones, que fez o 2-1.

Quem entrou juntamente com o internacional luso foi Gakpo, que aos 78 minutos atirou para o 3-1, após passe de Salah. Botman ainda reduziu aos 81 minutos, na sequência de um pontapé de canto, mas aos 86 minutos Jota sofreu falta dentro da área doguarda-redes do Newcastle e Salah aproveitou para confirmar o bis e a vitória do Liverpool da marca dos onze metros.

Com este resultado, o conjunto de Jurgen Klopp continua líder isolado da Premier League, com 45 pontos, mais dois do que o Aston Villa, que é segundo classificado. O Newcastle está no nono lugar, com 29 pontos.