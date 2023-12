O futebolista português Diogo Jota não jogava desde novembro, devido a uma lesão muscular, mas na terça-feira, no Boxing Day, foi um dos heróis na partida frente ao Burnley, ao entrar aos 84 minutos e ao marcar o 2-0, que selou a vitória do Liverpool. Com este golo, chegou aos 50 golos com a camisola do Liverpool e admitiu que nem estava à espera de ser convocado, tendo vivido «24 horas loucas».

«É enorme, é um sentimento especial. Foram 24 horas loucas. Para ser sincero, eu não esperava estar nesta lista de convocados. Eu já estava em casa quando descobri que precisava de viajar novamente para treinar com a equipa, mas a partir daquele momento senti que precisava de fazer isso», afirmou Diogo Jota, em declarações aos canais do clube.

Chegar à marca dos 50 golos foi muito especial para o avançado português, no que admitiu ser «o melhor presente de Natal», num dia importante em que toda a sua família estava na bancada a ver o jogo.

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, também se mostrou feliz com a vitória, com o golo de Jota e com o facto de não ter tido nenhum «ferido» no embate com o Burnley.

«De alguma forma, conseguimos colocá-lo na lista de convocados, porque ele treinou apenas duas vezes e o departamento médico queria dar-lhe um treino extra. Eu disse que ele poderia fazer isso em Burnley. Ele teve isso esta noite e agora pode treinar bem amanhã (quarta-feira) e então estará pronto para o Newcastle, o que é muito útil. Dois a zero, sem feridos, tudo bem», explicou Klopp, em declarações na conferência de imprensa.

Com esta vitória, o Liverpool está em primeiro lugar, com 42 pontos, mas com mais um jogo que o Arsenal, que tem 40 pontos e irá jogar na quinta-feira, frente ao West Ham. Em caso de vitória, o Arsenal retoma a liderança.