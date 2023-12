O Liverpool venceu, fora de casa, o Burnley por 2-0 e subiu à liderança isolada da Premier League. Diogo Jota entrou na segunda parte e marcou no regresso aos relvados um mês depois.

O primeiro golo da partida surgiu logo aos seis minutos. Excelente jogada pela esquerda de Gakpo, que assistiu Darwin. O antigo avançado do Benfica, à entrada da área, rematou fora do alcance do guarda-redes adversário.

Aos 55 minutos, Elliott ainda marcou, mas Salah estava em fora de jogo e o golo foi anulado. Já no tempo de compensação, Luis Diaz fez o passe e Diogo Jota atirou para o fundo da baliza do Burnley.

O Liverpool é líder isolado da Premier League, com 42 pontos, mais dois do que o Arsenal, que tem menos um jogo realizado. O Burnley está no décimo nono lugar, o penúltimo da classificação, com 11 pontos.

🔎 Tu és o VAR: Golo limpo ou fora-de-jogo?#PremierELEVEN pic.twitter.com/ACgGUPxqBn — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 26, 2023