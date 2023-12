Esta história é um verdadeiro conto de Natal, num dia em que o Liverpool proporcionou um dia inesquecível a Dáire Gorman, um superadepto irlandês do clube de Anfield que nasceu com uma doença muito rara (síndrome de Crommelin) que afeta apenas sete ou oito pessoas em todo o mundo.

Sem braços abaixo do cotovelo e sem osso fémur em ambas as pernas, condição que obriga o jovem Dáire a viver permanentemente numa cadeira de rodas, o pequeno adepto de doze anos correspondeu à grande surpresa do clube inglês com um sorriso contagiante, naquela que já uma das melhores hsitórias de Natal de 2023.

Dáire já tinha sido notícia quando, em setembro passado, publicou um vídeo em que declara o seu amor ao Liverpool e que mostra o jovem adepto, extremamente emocionado, a ouvir o mítico You will Never Walk Alone cantado pelos adeptos em Anfield.

Imagens que deixaram o treinador Jurgen Klopp e os jogadores sensibilizados e o vídeo agora publicado pelo Liverpool, mostra o treinador alemão a convidar pessoalmente Dáire para ir conhecer o mundo do Liverpool.

O vídeo mostra Dáire, conduzido por Klopp, no centro de treinos do Liverpool, onde o jovem adepto teve a oportunidade de conhecer alguns dos jogadores da equipa, como Mohamed Salah ou o seu grande herói, o ex-portista Luis Diaz.

Melhor do que qualquer descrição, é ver a montagem que o Liverpool fez deste dia inesquecível.

Ora veja: