O Aston Villa regressou aos triunfos na Premier League. Na tarde deste sábado, a equipa de Unai Emery arrancou a ferros os três pontos, na receção ao aflito Burnley (3-2).

A primeira parte foi pródiga em golos, com Bailey a abrir a contagem para os anfitriões, aos 28 minutos, a passe de Watkins. Na resposta, dois minutos volvidos, Amdouni empatou.

Num duelo de parada e resposta – à boa maneira inglesa – o intervalo não chegou sem renovados motivos de festa. De novo com Watkins na assistência, desta vez foi Diaby a brilhar, quando o relógio marcava 42 minutos.

O encontro ficou marcado pela má tarde de Sander Berge, uma vez que o dinamarquês não soube resfriar as emoções. Antes do intervalo viu amarelo por conduta antidesportiva e no reatar do encontro viu o segundo amarelo, depois de um claro puxão sobre o adversário.

Apesar da inferioridade numérica, os comandados de Kompany voltaram a empatar a partida, aos 72m, pelo avançado sul-africano Lyle Foster.

A temer o terceiro jogo consecutivo sem vencer no campeonato, o Aston Villa instalou-se no meio-campo ofensivo, visou a baliza contrária de várias formas e, em cima dos 90m, conquistou um penalti. O brasileiro Douglas Luiz assumiu a cobrança e selou o triunfo dos anfitriões.

Assim, o Aston Villa iguala, provisoriamente, o líder da Premier League, o Liverpool, que apenas joga na segunda-feira, frente ao Newcastle. Por sua vez, o Burnley está no penúltimo lugar, com 11 pontos, e permanece a cinco pontos da linha de água, onde está o Everton.

Crystal Palace respira melhor

A turma de Roy Hodgson recebeu e venceu o Brentford, graças ao brilho de Olise e Eze. Isto porque os forasteiros assumiram a dianteira do marcador logo ao segundo minuto, num golo anotado por Lewis-Potter.

Seguiu-se o recital ofensivo do Palace, com o francês Michael Olise a empatar o encontro, aos 14m, e o inglês Eze a confirmar o domínio dos anfitriões, aos 39m.

Na segunda parte, à passagem dos 58 minutos, Olise bisou e sentenciou a partida.

Os londrinos ascendem provisoriamente ao 13.º lugar, com 21 pontos. No 15.º lugar, com 19 pontos, está estacionado o Brentford, que somou a quinta derrota consecutiva.