Falta uma semana e meia para o arranque da Taça das Nações Africanas (CAN) e da Taça da Ásia e as competições continentais de seleções vão ditar, no mínimo durante grande parte do mês de janeiro, várias baixas nos clubes portugueses. Da I Liga ao CP, passando pela II Liga e pela Liga 3, são quase três dezenas de «portugueses» que vão representar as respetivas seleções e, assim, desfalcar os clubes. Nesta altura, mais precisamente, 28.

Na I Liga, são nove os emblemas privados de jogadores devido à realização da CAN e da Taça da Ásia e, alargando o leque a todos os campeonatos, é mesmo no principal escalão que estão os clubes mais castigados: o Sporting e o Desportivo de Chaves perdem, cada um, três atletas para as seleções.

Numa altura em que já são conhecidas as convocatórias de praticamente todas as seleções africanas e asiáticas, a I Liga vai perder 16 futebolistas, no conjunto das duas provas. No entanto, este número pode ainda vir a aumentar e já esta terça-feira: isto porque a convocatória do Mali para a CAN é anunciada a partir das 20 horas e há a possibilidade de o nome do central do Sporting de Braga, Sikou Niakaté, poder constar nos eleitos do selecionador Érik Sekou Chelle.

Veja, na galeria associada, os nomes que os clubes da I Liga perdem para as seleções.

Além destes 16 nomes, há mais 12, da II Liga ao CP, que vão estar nos compromissos internacionais. Na II Liga, são seis os clubes que cedem jogadores: um total de sete. Da Liga 3 há quatro representantes e do CP um.

II LIGA

Ac. Viseu: Sori Mané (Guiné-Bissau); Famana Quizera (Guiné-Bissau)

Marítimo: Nito Gomes (Guiné-Bissau)

Nacional: Witi (Moçambique)

U. Leiria: Cuca (Cabo Verde)

Benfica B: Gilson Benchimol (Cabo Verde)

Tondela: Sphephelo “Yaya” Sithole (África do Sul)

LIGA 3

Anadia: Márcio Rosa (Cabo Verde)

SC Covilhã: Gildo Lourenço (Moçambique)

Oliveira do Hospital: Kadú (Angola)

Sp. Braga B: Luís Asué (Guiné-Equatorial)

CAMPEONATO DE PORTUGAL

Sintrense: Dylan Silva (Cabo Verde)

E se há jogadores que os campeonatos portugueses emprestam às seleções, por outro lado há mesmo portugueses em cena. Na CAN, há três selecionadores portugueses: José Peseiro (Nigéria), Pedro Gonçalves (Angola) e Rui Vitória (Egito). Na Taça da Ásia, há Paulo Bento, ao comando dos Emirados Árabes Unidos.

A CAN disputa-se de 13 de janeiro até 11 de fevereiro, na Costa do Marfim. Já a Taça Asiática realiza-se de 12 de janeiro a 10 de fevereiro, no Qatar.