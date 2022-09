O treinador do Valência, Gennaro Gattuso, destacou a prestação de Toni Lato nos treinos e nos jogos, depois de o defesa de 24 anos ter inaugurado o marcador na goleada por 5-1 ante o Getafe, este domingo, para a liga espanhola.

«Tenho sorte em ter um rapaz como o Toni. Falei muito com ele durante estes dois meses, vi os seus números e vi que estava sempre lesionado. Ele ouviu-me, ouviu a equipa técnica e os médicos», começou por dizer, antes de falar do desempenho diário do atleta espanhol.

«Ele tem um problema: quando treina, tem sempre uma carga de 20 a 25 por cento a mais do que os outros jogadores. Não se sabe controlar, vai sempre com tudo. Hoje, é importante que lhe expliquemos tudo, a importância da carga e do que fazemos a cada semana», prosseguiu, antes de deixar, porventura, uma frase inesperada e curiosa.

«É um rapaz incrível e com humildade. A minha filha é muito jovem, tem 18 anos, mas eu penso no homem ideal e penso num rapaz como o Toni», disse Gattuso.