[Imagens vídeo ELEVEN SPORTS]



Não deu hipóteses. O Barcelona derrotou o Sevilha por 3-0, em pleno Ramón Sánchez-Pizjuán, e manteve um ponto de distância para o líder Real Madrid.



Os catalães resolveram a partida na primeira parte. O primeiro golo dos blaugranas nasceu num contra-ataque conduzido por Dembélé que teve tempo e espaço para isolar Raphinha. Já na área, o ex-Sporting picou perante Bono e fez o primeiro golo com a camisola do Barça.



Um quarto de hora depois, foi a vez do inevitável Lewandowski fazer o gosto ao pé. O internacional polaco foi servido de bandeja por Koundé, contratado este verão pelos culés ao Sevilha, e fez com toda a classe o 2-0.

O Barcelona fechou a partida com novo golo na segunda parte desta feita da autoria de Eric Garcia. Canto estudado dos catalães com Koundé, novamente, a assistr o central para um golo fácil.



O conjunto de Xavi chegou aos 11 pontos e está a um ponto do Real Madrid, primeiro colocado. Por seu turno, o Sevilha confirma o mau arranque de temporada: é 17.º com apenas um ponto.